Internazionalizzazione: Bini, Prov. Trento aderisce accordo FVG-Veneto

Udine, 11 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha approvato l'ingresso della Provincia autonoma di Trento nell'accordo tra il Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, che come spiega l'assessore "è volto a favorire l'internazionalizzazione dell'intero sistema economico del Nord Est"."La Provincia autonoma di Trento ha aderito all'iniziativa a seguito delle proficue interlocuzioni istituzionali sviluppate nei mesi precedenti con le nostre Regioni - ha osservato Bini -, in particolare con la partecipazione del collega del Trentino, l'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma, Achille Spinelli".L'assessore ha precisato che "con questo documento la Provincia autonoma di Trento acquisirà le medesime facoltà e competenze delle due Regioni, e ne assumerà nel contempo gli stessi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione delle progettualità previste dai piani operativi annuali. In questo senso sarà sottoscritta una convenzione tra Finest e la Provincia di Trento, per disciplinarne i rapporti anche con i soggetti che aderiranno all'accordo".La Provincia autonoma di Trento sottoscriverà infatti anche le convenzioni operative annuali con le quali si definiranno le specifiche progettualità e la dotazione finanziaria per ciascun esercizio.Concludendo Bini ha voluto precisare che l'adesione del nuovo ente "permetterà di ampliare l'ambito istituzionale di riferimento dell'accordo e di realizzare un vero e proprio sistema rappresentativo dell'intero ambito socio economico del Nord Est, che dovrà essere un grado di sviluppare in materia di internazionalizzazione coerenti sinergie operative a favore delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, anche attraverso la creazione di catene di valore, ma sviluppando contestualmente economie di scala nell'esecuzione delle attività programmate e declinate nei piani operativi annuali".L'addendum all'accordo quadro verrà ora sottoscritto anche dalla Regione Veneto. ARC/CM/ma