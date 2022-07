Istruzione: Rosolen, Bonus psicologo Fvg è opportuno strumento in più

Trieste, 4 lug - "Il bonus che destiniamo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia è uno strumento di supporto psicologico opportuno e prezioso che si va ad aggiungere a quelli già attivi in sede regionale e agli altri previsti a livello nazionale per dare una risposta nell'arco di un periodo limitato a una fase di particolare difficoltà di forte impatto sulla socialità e la vita collettiva derivata dalla pandemia". Con queste parole l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen ha presentato a Trieste il 'Bonus psicologo studenti Fvg' che potrà essere richiesto già da domani dagli studenti - o dalle famiglie degli studenti in caso di minorenni - e che conta su uno stanziamento complessivo di 300mila euro definito nella scorsa legge di Stabilità regionale. Il bonus, del valore di 225 euro, permette di fruire di cinque sedute psicologiche presso professionisti iscritti all'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e accreditati dalla Regione. "Con questa misura - ha rilevato Rosolen - contiamo di raggiungere 1.300 studenti in più rispetto a quelli già accostatisi allo spazio di supporto e ascolto psicologico fornito da Ardis-Agenzia regionale per il diritto allo studio da novembre 2021 e a coloro che si sono avvalsi delle prestazioni del servizio sanitario regionale". Il bonus abbatte il 90 per cento del costo totale del servizio - che è pari a 250 euro - lasciando a carico di famiglie e studenti una quota residuale di 25 euro. Il cronoprogramma del percorso è stato illustrato alla stampa nella sala Predonzani del Palazzo della Regione: da domani sarà attiva la piattaforma on line per le domande di contributo; il 14 luglio si terrà il webinar rivolto a psicologi liberi professionisti per l'accreditamento; a settembre inizieranno i colloqui informativi a cura di Ardis con le famiglie e gli studenti che hanno presentato la domanda e che riceveranno quindi il codice univoco 'Bonus psicologo studenti Fvg' necessario per l'accesso alle consulenze con i professionisti. Il ciclo di sedute dovrà completarsi entro 4 mesi dal ricevimento del codice. L'organizzazione complessiva dello strumento di supporto psicologico, che vede la partecipazione dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, presente alla conferenza stampa odierna con il presidente Roberto Calvani, "è saldamente ancorato alla Cabina di regia regionale, che coordina il tutto e monitorerà il percorso e i suoi esiti", come ha spiegato l'assessore all'Istruzione. Per il 'Bonus psicologo' la Regione Friuli Venezia è stata insieme al Lazio la prima ad attivarsi in Italia. Il bonus non prevede limite di Isee a differenza dello strumento nazionale gestito dall'Inps - la cui partenza effettiva è attesa a ottobre - che è rivolto a tutti i cittadini italiani e prevede un importo massimo di 600 euro a persona per sedute di psicoterapia. ARC/PPH/ma