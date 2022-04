Lavoro: Fedriga-Rosolen, campagna assunzioni Bat strategica per Fvg

Trieste, 5 apr - "L'investimento che Bat Italia sta portando avanti sul nostro territorio è strategico sia per la crescita economica che per quella occupazionale del Friuli Venezia Giulia. A breve la multinazionale garantirà infatti un impiego a 150 persone. Si tratta del primo step di un percorso che porterà a 600 assunzioni dirette e fino a 2100 persone inserite nell'indotto".

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore, Massimiliano Fedriga, nel corso della presentazione del piano di assunzioni del personale per il nuovo "A Better Tomorrow Innovation Hub", il polo di innovazione globale di Bat Italia che aprirà nel capoluogo regionale.

In questo contesto la multinazionale concentrerà la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto, ospiterà anche una "digital boutique" e porterà avanti le proprie attività di ricerca.

"È importantissimo che l'azienda leader mondiale nel settore del tabacco abbia scelto Trieste e il Friuli Venezia Giulia per l'insediamento di questo polo di innovazione. Un'iniziativa - ha spiegato Fedriga - che potrà operare in sinergia con i numerosi enti scientifici qui presenti per potenziare quella ricerca applicata che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra Regione".

"Bat aveva molte altre opportunità per questo progetto. Siamo convinti - ha sostenuto il governatore - che un'iniziativa di simile portata possa accendere ulteriormente il faro su un sistema Friuli Venezia Giulia già fortemente attrattivo come dimostrano i recenti investimenti effettuati da altre importanti realtà nazionali e internazionali".

Nel ringraziare la Direzione Lavoro e i servizi per l'impiego della Regione, il governatore Fedriga ha sottolineato la valenza della virtuosa collaborazione fra pubblico e privato. "I centri per l'impiego saranno impegnati nel matching fra domanda e offerta. Queste assunzioni rappresentano una occasione enorme per il nostro territorio e per chi, dopo aver perso il posto, è in cerca di una nuova occupazione".

"Questa Amministrazione sta ridisegnando gli obiettivi strategici del Friuli Venezia Giulia - ha detto l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen -. Per avere una Regione sempre più competitiva dobbiamo avvalerci certamente della logistica, della ricerca, degli investimenti e di progetti di carattere sistemico ma soprattutto è necessario puntare sul capitale umano e sulla sua formazione".

"Adesso - ha aggiunto l'esponente della Giunta - va affrontata la sfida più grande: quella di selezionare persone capaci, dimostrando concretamente la nostra voglia di fare un ulteriore salto in avanti rispetto ai confortanti dati occupazionali oggi in nostro possesso".

"Nell'ultimo biennio Trieste sta vivendo una situazione di forte crescita per quanto concerne le opportunità lavorative. Tutto ciò significa - ha concluso Rosolen - che le politiche realizzate dalla Regione stanno dando risultati positivi".

Azienda leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco, Bat impiega oggi oltre 50mila persone, opera in più di 180 mercati e ha stabilimenti in 43 paesi in tutto il mondo. ARC/TOF/al