Lavoro: Fedriga-Rosolen, rilancio iVision esempio virtuoso

Trieste, 25 ott - "La reindustrializzazione dell'ex Safilo di Martignacco si è dimostrata processo virtuoso e best practice pubblico-privato con particolare riferimento all'utilizzo degli incentivi regionali alle assunzioni multiple. iVision, grazie all'impegno della famiglia Fulchir, ha avviato un importante rilancio del know how nel settore eyewear. Gratifica vedere che l'accompagnamento e il supporto di Regione Friuli Venezia Giulia abbiano contribuito al risultato sia dal punto di vista occupazionale che di prospettiva industriale di un insediamento strategico".L'ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen che ha visitato lo stabilimento di iVision nel comune udinese insieme al governatore della Regione Massimiliano Fedriga.iVision, presieduta da Gianfranco Moretton, è attiva nel design, progettazione e produzione di occhiali, Dpi e device. Produce 2.000 occhiali al giorno grazie all'abbinamento tra attività artigianale e automazione dei processi."Con la cessione del ramo d'azienda sono passati a iVision 181 lavoratori - ha ricordato Rosolen -. La Regione ha garantito risorse per l'assunzione di circa 70 addetti e molti ex dipendenti Safilo hanno potuto così proseguire l'attività lavorativa. È stata scongiurata - ha concluso l'assessore - una perdita importante in termini di occupazione, di competenze e di Pil che sarebbe stata altrimenti irrecuperabile". ARC/PPH/al