Lavoro: Regione, MW.FEP di Ronchi azienda legata a territorio

Ronchi dei Legionari, 15 set - Un'azienda che ha saputo superare una fase di transizione, collaborando in maniera proficua con le istituzioni regionali. Questo è il concetto espresso oggi dall'assessore regionale al Lavoro durante la visita alla MW.FEP Spa, azienda di produzione elettronica che nello stabilimento di Ronchi dei Legionari impiega circa 230 addetti con un'età media di 43 anni. Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale alla presenza del presidente di MW.FEP Chicco Testa, importante è stato l'affiancamento che sia Friulia, la società finanziaria della Regione, sia il Frie (Fondo di rotazione per le iniziative economiche in Fvg) hanno offerto all'azienda, favorendo una fase di ulteriore potenziamento dell'attività produttiva. A questo riguardo la rappresentante dell'Esecutivo regionale ha sottolineato come MW.FEP abbia dimostrato di aver diversificato con profitto la produzione e di aver predisposto una programmazione di qualità per i prossimi anni. Infine è stata apprezzata dall'assessore la volontà dell'azienda di mantenere un legame strategico con il territorio. All'incontro ha partecipato anche la presidente di Friulia Spa. ARC/GG/al