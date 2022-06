Lavoro: Rosolen, oltre 80 nuovi posti di lavoro nell'Isontino

Recruiting day a Gorizia il 14 luglio. Da oggi si può inviare il Curriculum vitae



Gorizia, 28 giu - "La fattiva sinergia tra Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, i Servizi regionali per il lavoro, il Comune di Gorizia, le aziende dell'Isontino e l'agenzia per il lavoro Adecco Italia Spa oggi dà la possibilità a oltre 80 persone di trovare occupazione. È un'opportunità importante per lavorare in un'area in forte sviluppo quale il territorio dell'ex provincia di Gorizia dove i Centri per l'impiego registrano una grande vivacità tra domanda e offerta".



Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, intervenuta questa mattina alla presentazione del Recruiting day tenutasi a Gorizia nella sede della Regione del capoluogo isontino. Presente il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.



"Risultati importanti come questo si raggiungono grazie alla collaborazione concreta tra pubblico e privato - ha rimarcato Rosolen -. L'obiettivo è continuare a lavorare insieme per far crescere il territorio e dare le migliori opportunità alle famiglie che lo abitano. Invitiamo quindi le persone in cerca di occupazione a farsi avanti subito inviando il curriculum vitae. Il Cv sarà preso in esame da un gruppo di operatori pubblici e privati che trasversalmente valuteranno le candidature e fisseranno i colloqui individuali".



Il Recruiting day si inserisce tra le iniziative dedicate al mondo del lavoro pensate dal Comune di Gorizia nell'ambito del "Let's go! Job". La giornata dei colloqui è stata fissata per giovedì 14 luglio 2022 negli spazi del Punto giovani di Gorizia, in via Garibaldi (ingresso via Morelli 48), a partire dalle ore 9. I candidati saranno selezionati per un inserimento lavorativo nelle aziende Coveme Spa, Ondulati ed Imballaggi del Friuli Spa, Ilcam Spa, Miko Srl e Tecnocoop Scrl.



Le aziende ricercano personale per oltre 80 posti di lavoro in diverse aree. Nel settore produzione-logistica c'è bisogno di: operatori su linea produzione (3 turni ciclo continuo), operatori su macchine (3 turni ciclo continuo), carrellisti, autisti di camion, manutentori generici, addetti al confezionamento (full time e part time), addetto conduzione impianto, depurazione acque, addetti alle pulizie, addetti al rifacimento camere (automuniti), manutentori, elettromeccanici a turno, magazzinieri, addetti laboratorio prove controlli e collaudi (3 turni a ciclo continuo), neodiplomati addetti alla produzione (3 turni ciclo continuo). Nel settore impiegatizio si cercano addetti al back office commerciale. Nel settore tecnico c'è, invece, la necessità di queste figure: ingegnere di processo, formulatore per reparto R&s (chimico), project manager R&s, responsabile sicurezza & ambiente (Aspp/Rspp) e meccatronico per reparto manutenzioni.



I candidati che vogliono partecipare al Recruiting day devono iscriversi cliccando nel link corrispondente nella pagina del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, inviando il proprio Curriculum vitae da oggi 28 giugno ed entro martedì 12 luglio 2022 (ore 12:00 ultimo termine). I candidati che saranno ritenuti idonei da una preselezione congiunta svolta dai Servizi regionali per il lavoro e da Adecco, sosterranno un colloquio direttamente con i responsabili delle aziende. Nei giorni che precedono il Recruiting, i candidati saranno contattati ai recapiti che hanno indicato nell'iscrizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, e per definire l'orario in cui presentarsi al colloquio.



Ecco il link su cui cliccare per inviare già da oggi il proprio cv: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecruitingDayGO ARC/PT/gg