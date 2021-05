Lavoro: Rosolen, su Flex tavolo con ministro Giorgetti

Trieste, 14 mag - "Come comunicato dal ministro Giorgetti al governatore Fedriga, a breve verrà convocato un tavolo al dicastero dello Sviluppo economico sulla crisi della Flex al quale, alla presenza delle Istituzioni, verranno chiamati a un confronto l'azienda e la parte sindacale".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, nel corso dell'incontro con le rappresentanze sindacali dedicato alla situazione dello stabilimento di materiali elettronici sito in zona industriale nel capoluogo giuliano e che conta circa 600 addetti.Come è stato puntualizzato dagli stessi sindacati, sul tema il Ministero era stato sensibilizzato già lo scorso novembre. Intercorso poi a febbraio l'avvicendamento dei due ministri con la formazione del nuovo Governo, che ha dovuto da subito affrontare due vertenze urgenti irrisolte come Alitalia e l'Ilva di Taranto, adesso sono arrivate da Roma le garanzie di un prossimo incontro su Flex.Da parte sua l'assessore Rosolen ha ricordato che l'Amministrazione regionale, attraverso gli assessorati al Lavoro e alle Attività produttive, negli scorsi mesi di marzo e aprile ha avuto una serie di incontri con la proprietà rispetto alle problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali. Contemporaneamente è stata fatta una ricognizione sulla disponibilità di fondi regionali destinati alla ricerca e allo sviluppo.Infine, relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'assessore ha confermato che questo tipo di produzione tecnologica troverà sostegno sia sul piano nazionale sia su quello regionale. ARC/GG/ma