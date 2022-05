Lingue minoritarie: ok intesa Regione-Can costiera per lingua slovena

Udine, 14 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Immigrazione, ha approvato lo schema finale del protocollo di intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (Can costiera), Repubblica di Slovenia, per la collaborazione in campo istituzionale e amministrativo.



L'obiettivo dell'intesa, come ha illustrato l'assessore competente, è favorire la collaborazione tra l'Ufficio centrale per la lingua slovena della Regione (Uc) e la Can nell'ambito della normazione e standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa nella combinazione italiano-sloveno.



La Can, costituita dalle comunità autogestite della nazionalità italiana dei Comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano in Slovenia, ha manifestato un interesse per il lavoro svolto dall'Uc, in particolare per i suoi processi di lavoro e per il funzionamento della Rete per la lingua slovena. Le problematiche relative alla traduzione di testi amministrativo-giuridici nella combinazione italiano-sloveno, come ha riferito l'esponente dell'Esecutivo, che le amministrazioni pubbliche della nostra Regione e nei Comuni costieri della Slovenia devono affrontare, sono infatti molto simili.



Si è andata così ad instaurare una collaborazione che ora viene sancita con la stipula di un protocollo d'intesa.



Nel dettaglio, l'intesa prevede la reciproca partecipazione dei funzionari della Regione e della Comunità costiera nei rispettivi gruppi terminologici, lo scambio di buone prassi nel campo della traduzione giuridico-amministrativa e nel miglioramento della gestione dei rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadini, la condivisione dei risultati (banche dati terminologiche, glossari, manuali di stile, metodologie di lavoro) e la reciproca partecipazione del personale a seminari o corsi di formazione inerenti la traduzione con la combinazione sloveno-italiano nonché a corsi monografici di lingua slovena rivolti a madrelingua o pari livello.



Le Ambasciate di entrambi i Paesi verranno informate delle iniziative programmate dalle parti in applicazione dell'intesa nei rispettivi territori di accreditamento; gli eventi potranno essere sviluppati anche attraverso convegni o conferenze La stipula dell'intesa non comporta oneri a carico del bilancio regionale, avrà una durata di quattro anni e sarà oggetto di tacito rinnovo di anno in anno. L'organo esecutivo dell'intesa e l'Ufficio centrale per la lingua slovena.



Come ricordato dall'esponente dell'Esecutivo, l'Uc è stato costituito nel 2017 ma ha iniziato a offrire i propri servizi linguistici e di traduzione a partire da giugno 2018, per soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione delle norme di tutela della minoranza linguistica slovena in Italia, con particolare riferimento all'uso dello sloveno nei rapporti dei cittadini con le istituzioni pubbliche, con gli organi giudiziari nonché con i gestori e i fornitori di pubblici servizi presenti sul territorio di insediamento della minoranza slovena in Italia. ARC/LP/gg