Maltempo: Riccardi, allerta meteo rossa in Fvg

Alle 16 riunione del Corem a PalmanovaPalmanova, 4 dic - Per le possibili criticità legate al maltempo in previsione nella tarda giornata di oggi e in quella di domani, la Regione ha emesso un allarme meteo rosso che prevede la convocazione, per questo pomeriggio alle 16, del comitato regionale per l'emergenza (Corem).A darne notizia è il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi dalla sala operativa della Protezione civile di Palmanova."Al fine di fronteggiare l'emergenza prevista nelle giornate del 5 e 6 dicembre per eventi meteo intensi sul territorio regionale del Pordenonese e dell'alto Friuli, in conseguenza dell'allerta meteo emanata nella giornata di ieri 3 dicembre, ed in corso di aggiornamento - spiega Riccardi - nel pomeriggio alle 16 verrà convocata la riunione del Corem presieduta dal governatore del Friuli Venezia Giulia. In quell'occasione con i vertici delle Amministrazioni statali regionali e del sistema regionale integrato di Protezione civile, di cui fanno parte le Direzioni della Regione il sistema della Sanità, le Prefetture, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e i gestori delle reti, verrà compiuta la disamina della situazione in atto, emessi i relativi provvedimenti di emergenza ed assunte le eventuali altre misure di contenimento ritenute opportune". ARC/AL/ep