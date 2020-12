Maltempo: Riccardi, livello piene sotto stretta osservazione

Il vicegovernatore in sopralluogo a Pn, pomeriggio si riunisce Comitato operativoUdine, 6 dic - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, è in sopralluogo Pordenone per valutare la situazione provocata dall'ondata di maltempo che da ore si abbatte con particolare violenza su Friuli occidentale e Carnia."Meduna, Noncello e Livenza sono sotto osservazione per eventuale aumento del rilascio da bacini montani che potrebbe determinare superamento livello di presidio e quindi necessita di sorveglianza: in serata sarà da valutare l'effetto delle precipitazioni sull'andamento delle piene", spiega Riccardi, rendendo noto che nel pomeriggio si riunirà il Comitato operativo.Attualmente è chiusa la strada regionale 251 presso Barcis per esondazione del torrente Cellina; sono chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna e quello sul Lumiei a Socchieve. Il Tagliamento è sotto il livello di terzo presidio.La Protezione civile ha segnalato inoltre blackout a Pordenone, Tolmezzo, Campoformido, Pasian di Prato, Budoia, Sappada, Forni Avoltri, Bordano; allagamenti a Enemonzo, Cimolais e a Forni di Sopra; smottamenti a Erto e Casso, Arta Terme e Forni Avoltri e alberi abbattuti a Cercivento. ARC/EP/pph