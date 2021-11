Natale: Roberti, Regione orgogliosa di ospitare presepe Sutrio

Nel '22 in Vaticano una Natività a grandezza naturale realizzata dal comune carnico Trieste, 30 nov - "La Regione è orgogliosa di ospitare per il periodo natalizio nella sua sede di rappresentanza il meraviglioso presepe donato dal Comune di Sutrio. Oltre ad essere un'opera di grande pregio, il presepe realizzato intagliando un'unica radice di legno ci permette di immaginare la bellezza della Natività che sarà esposta in Vaticano nel 2022". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, al momento della consegna da parte dell'assessore comunale di Sutrio al Turismo, Daniele Straulino, dell'opera dall'artista Isaia Moro che verrà esposta nei locali della Presidenza della Regione. Roberti ha colto l'occasione per complimentarsi con "l'Amministrazione comunale e la Pro loco di Sutrio per l'importante incarico assegnato dalla Segreteria di Stato Vaticana di realizzare l'allestimento della Natività a grandezza naturale in piazza San Pietro per il Natale del 2022. Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia avrà un ruolo importante nelle celebrazioni natalizie della capitale e della Santa Sede e di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che si stanno dedicando con impegno a tale progetto". ARC/MA/al