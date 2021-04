Omnibus: Riccardi, su ex Weissenfels risposte rapide con Prot. civile

Trieste, 30 apr - "L'articolo 134 del disegno di legge 130 Omnibus è il frutto di una scelta che riteniamo sia la più efficiente per rispondere in tempi rapidi, attraverso l'intervento diretto della Protezione civile, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei capannoni del complesso industriale denominato "ex Weissenfels" di proprietà del comune di Tarvisio e garantire così i posti di lavoro". Lo ha detto, oggi, in Aula il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, durante la discussione sul disegno di legge 130 Omnibus sulla specifica parte di competenza. L'articolo 134 è stato approvato dal Consiglio regionale. Rispetto agli emendamenti presentati in Aula, Riccardi ha evidenziato "la necessità di guardare a ciò che unisce non a ciò che divide" e sulla procedura utilizzata in precedenza per Automotive, segnalata da un consigliere regionale, il vicegovernatore ha sottolineato le differenze rispetto alla situazione attuale. "Ricordo la partita di Automotive quando il Consiglio regionale si unì e sostenne la Giunta regionale sulla manovra da 6 milioni di euro ma allora le condizioni, rispetto alle attuali, erano diverse. La struttura non era di proprietà comunale ed era in pancia ad un territorio in cui insisteva un consorzio industriale. La situazione oggi è differente: le risorse andranno ad un cespite di proprietà pubblica e la Protezione civile metterà in capo professionalità e strumenti in un contesto in cui non vi è la presenza di un Consorzio a cui trasferire i finanziamenti; la scelta effettuata - ha concluso il vicegovernatore - resta l'unica risposta per cercare di salvaguardare i posti di lavoro che in montagna valgono il doppio". ARC/LP/ep