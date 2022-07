Prot. Civile: Fedriga-Riccardi, vicini famiglia volontaria deceduta

Prepotto, 21 lug - Cordoglio e massima vicinanza sono stati espressi dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ai familiari della coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto che questo pomeriggio ha perso tragicamente la vita mentre era impegnata in attività di supporto nella bonifica di un'area interessata da un rogo in comune di Prepotto.Il vicepresidente ha raggiunto immediatamente il luogo della disgrazia insieme al sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti, per testimoniare la sua vicinanza ai parenti della vittima, all'amministrazione municipale e ai colleghi del Gruppo comunale di Protezione civile.Il cordoglio e vicinanza sono stati espressi dal governatore e dal vicegovernatore della Regione anche agli agenti della Polizia di Stato. La vittima, Elena Lo Duca, 56 anni, di Prepotto, era infatti assistente capo coordinatore in forza al Commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Cividale del Friuli. La donna lascia il marito e una figlia. Era stata insignita nel 2021 del Cavalierato per il suo impegno costante proprio in seno alla Protezione civile. ARC/PT/al