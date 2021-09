Prot.Civile: grazie a Fvg 30 tende, 200 coperte partite oggi per Haiti

Udine, 10 set - Sono partiti questa mattina, dal Centro operativo di Palmanova, i mezzi della Protezione civile regionale con i materiali da donare a favore della popolazione di Haiti colpita dal recente sisma. Il materiale donato, contenuto in due container aviotrasportabili, consta di 30 tende complete di impianto di illuminazione, unitamente a 200 coperte e sarà trasportato a cura della Protezione civile regionale all'aeroporto di Pratica di mare. A darne conto è il vicegovernatore che sottolinea l'impegno della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia nel soccorso alle popolazioni terremotate, l'esperienza consolidata nelle situazioni di emergenza e la grande solidarietà di cui è capace l'intero territorio. Una volta completate le operazioni di caricamento a Pratica di mare, il materiale donato dal Friuli Venezia Giulia verrà imbarcato con altro materiale del dipartimento nazionale di Protezione civile e di alcune Regioni, nell'ambito del sistema nazionale di Protezione civile, nel volo in partenza per Port-au-Prince (Haiti) previsto per domenica 12 settembre. ARC/LP/ma