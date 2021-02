Prot. civile: Riccardi, oggettivi meriti Giunta per viabilità Barcis

Palmanova, 4 feb - "Siamo arrivati a conseguire un risultato importante dopo un percorso tortuoso, durato anni. Partito ben prima della Giunta precedente e che riguardava, nel dettaglio non solo la destra lago ma anche gli sghiaiamenti e le diverse visioni, non senza confronti aspri, con protagonisti nemmeno più presenti in Consiglio regionale. Per questo motivo non comprendo le polemiche di chi vorrebbe attribuirsi i meriti di un problema che è stato risolto, nel concreto, da questa Giunta".



Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, replicando ad alcune dichiarazioni relative al termine dei lavori per la realizzazione della nuova viabilità del Lago di Barcis.



Come ha ricordato lo stesso Riccardi, gli stanziamenti economici per l'opera sono iniziati nel corso delle legislature di due decenni fa, "e non solo per la destra lago".



"Comprendo - ha spiegato il vicegovernatore - che coloro i quali hanno ricoperto un ruolo all'interno dell'Esecutivo regionale in passato coltivino la propria memoria, ma trovo meno accettabile che ritengano che ogni cosa sia dipesa e dipenda da loro mentre agli altri vanno sempre e solo le colpe e demeriti".



"Il dato oggettivo è che oggi - ha concluso Riccardi - abbiamo un'infrastruttura di una certa rilevanza in più sul territorio, perché c'è stato chi in questa legislatura è riuscito a sbloccare i lavori avviandoli e portandoli a termine". ARC/GG/pph