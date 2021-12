Protezione civile: Riccardi, grazie a volontari Distretto Sanvitese

San Vito al Tagliamento, 4 dic - "I volontari della Protezione civile sono determinanti anche in questa fase della campagna vaccinale anti pandemia perché siamo ancora nel mezzo di una situazione che richiede molto impegno, soprattutto dal punto di vista logistico, e a loro va il ringraziamento e la gratitudine della Regione".Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi intervenendo nella serata di riconoscimento per i gruppi di volontari della Protezione civile di San Vito al Tagliamento, Morsano e Cordovado.Riccardi, prendendo parte alla tradizionale Santa Messa di ringraziamento annuale organizzata dal Distretto, ha ricordato come l'estensione delle competenze nella gestione delle emergenze e l'avvicendamento generazionale siano i due grandi obiettivi a cui è chiamato a impegnarsi il sistema di Protezione civile regionale e come le responsabilità crescenti affidate ai volontari in uno scenario in profonda mutazione necessitino di una crescente attività di formazione. ARC/EP/al