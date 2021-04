Psr 2014-2020: Zannier approvato regolamento superfici e animali

Udine, 1 apr - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, Forestali, Ittiche e alla Montagna, Stefano Zannier, il regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Psr) del Friuli Venezia Giulia.Il regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Psr, per le misure 10-pagamenti agro-climatico-ambientali, 11-agricoltura biologica, 12-indennità natura 2000 e 13-Indennità a favore di agricoltori delle zone montane ed è funzionale alla prossima pubblicazione di bandi specifici da emanare per avviare un nuovo ciclo di impegni a valere sulle misure a superficie del Programma a partire dall'anno in corso.Con la modifica del quadro di riferimento europeo per lo sviluppo rurale, che estende di due anni l'attuale programmazione e stabilisce le regole per questo periodo di transizione verso la nuova Pac, è possibile infatti assumere nuovi impegni pluriennali sulle superfici, ma per un periodo più breve rispetto al passato: fino a tre anni anziché ai consueti cinque.Nelle more della definizione del riparto tra Regioni delle nuove risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per il biennio 21-22 e della conseguente modifica di Programma da notificare appena possibile alla Commissione europea, si è inteso quindi aggiornare la cornice giuridica regionale volta ad avviare il processo di partecipazione degli agricoltori all'attuazione di queste importanti misure, indirizzate alla tutela degli ecosistemi connessi all'agricoltura e che traguardano gli obiettivi della nuova Pac. ARC/LP/al