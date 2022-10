Reddito cittadinanza: Roberti, arresto per droga percettore fa pensare

"S'impone revisione dello strumento. Grazie a Fiamme gialle"



Pordenone, 3 ott - "Un doveroso ringraziamento va alla Guardia di Finanza di Pordenone che ha condotto l'operazione che ha portato all'arresto di una persona la quale, stando a quanto emerso dalle indagini svolte dalle Fiamme gialle a cui va anche il nostro plauso, avrebbe svolto attività di spaccio di droga percependo il reddito di cittadinanza. È l'ennesima dimostrazione del fatto che la misura prevista dal governo va assolutamente rivista alla luce di fatti di questo genere che sono ormai sempre più frequenti".



E' quanto affermato dall'assessore regionale alla Sicurezza e all'immigrazione Pierpaolo Roberti rispetto alla notizia diffusa oggi dal Comando della Guardia di Finanza di Pordenone relativa all'arresto di un uomo originario dell'Afghanistan che deteneva nella propria abitazione quasi 2 chili di hashish e 123 grammi di cocaina. L'uomo - stando alle indagini dei finanzieri - risulta aver percepito, fino a luglio scorso, anche il reddito di cittadinanza, beneficio sulla cui spettanza verranno ora fatti i necessari approfondimenti. Nell'immobile in cui l'uomo era domiciliato i militari hanno trovato e sequestrato, nascosti tra effetti personali, bagagli e indumenti, 24 "panetti" e 70 dosi confezionate di hashish e 130 dosi e 2 sacchetti di cocaina. Sequestrati anche contanti, in banconote di vario taglio, per oltre 39 mila euro, possibile provento dello spaccio.



"Un ulteriore episodio - ha aggiunto l'assessore - che deve fare riflettere su un necessario ripensamento complessivo di una misura che non assolve certo alle necessità di risposta verso le povertà e la disoccupazione. È poi singolare - fa notare l'esponente della Giunta regionale con la delega alla Sicurezza - che il fatto si verifichi proprio nella stessa giornata in cui il leader del movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, proprio a difesa del Reddito di cittadinanza, lancia le Brigate di cittadinanza costituite dai percettori del reddito che dovrebbero lavorare per la comunità. Mi chiedo - sottolinea non senza qualche ironia l'assessore Roberti - quale tipo di lavoro immagini il leader dei Cinque Stelle per persone come quella che oggi è stata arresta a Pordenone". ARC/lLIS/pph