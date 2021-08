Ris. forestali: Zannier, bene manuale su spegnimento incendi boschivi

Trieste, 4 ago - La direzione centrale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche in collaborazione con due componenti del Corpo forestale regionale, gli ispettori Lucio Ulian e Alessandra Tribuson, ha realizzato un volume, "Operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in ambiente carsico", allo scopo di focalizzare e trasmettere conoscenze, buone pratiche e modelli di intervento a coloro che operano nell'ambito dello spegnimento degli incendi boschivi. "Questo manuale è uno strumento di conoscenza e aggiornamento frutto di anni di esperienza, il cui fine è quello di spegnere incendi in sicurezza, nel più breve tempo possibile senza sprecare risorse", ha affermato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e alla Montagna Stefano Zannier. Gli incendi boschivi sono eventi che, al di là delle dimensioni, costituiscono un pericolo per la comunità e per il territorio in cui essa vive e la lotta agli incendi boschivi è un'attività complessa e difficile. Le competenze acquisite e la cultura organizzativa sono armi fondamentali per contrastare questi eventi. Il Corpo forestale regionale, assieme alla Protezione civile della Regione, ha accumulato negli anni notevoli competenze in termini di conoscenze teoriche, esperienze sul campo e capacità di intervento: questo patrimonio va trasmesso ai futuri operatori e a tutti coloro che collaborano alla lotta attiva agli incendi boschivi; il testo, ricco di schemi e box esplicativi, è un contributo alla condivisione di modelli che hanno funzionato nell'esperienza pratica. La pubblicazione, frutto dell'esperienza maturata dagli autori durante le operazioni di spegnimento degli incendi in ambiente carsico, ha una valenza più generale a livello regionale in quanto le procedure e gli schemi proposti in diversi capitoli possono risultare molto utili nell'affrontare la gestione della complessa macchina che viene attivata per lo spegnimento degli incendi boschivi di una certa dimensione. ARC/Com/pph