Salute: da Giunta ok a integrazioni consiliari invecchiamento attivo

Collaborazione istituzionale ha permesso testo condivisoTrieste, 24 ago - Il vicepresidente della Regione con delega alla Salute ha confermato oggi durante la riunione della III Commissione consiliare l'integrazione delle proposte avanzate dall'opposizione all'interno del disegno di legge 91/2020 approvato dalla Giunta, giungendo così alla stesura di un'unica norma condivisa da tutto l'arco politico, che ha assunto il nome di "Norme in materia di contrasto alla solitudine e di promozione dell'invecchiamento attivo".Il documento, che sarà ora sottoposto al vaglio della Commissione e dell'Aula, è stato sviluppato nel solco della legge regionale 22 del 2014 e amplia l'ambito d'azione del ddl della Giunta, contrastando il fenomeno della solitudine anche nei soggetti adolescenti e giovani e favorendo l'invecchiamento attivo della popolazione del Friuli Venezia Giulia.Come è stato evidenziato in Aula, il disegno di legge regionale punta infatti al contrasto di tutti i fenomeni di pregiudizio e stigma promuovendo le reti di comunità e di cittadinanza attiva e le iniziative del volontariato sociale rivolte in particolare ai soggetti esposti al rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane che favorisca una maggiore resilienza personale e collettiva.Apprezzamento per il lavoro svolto e la proficua collaborazione che ha permesso di definire un testo condiviso è stato espresso dalla Giunta e da tutti i soggetti coinvolti dall'elaborazione del disegno di legge. Il vicepresidente ha inoltre confermato la disponibilità a inserire, attraverso un apposito emendamento, nel ddl la possibilità per la Regione di sostenere l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale rivolti in particolare agli anziani sia per favorire l'inclusione sociale sia per agevolare la fruizione di progetti di telemedicina. ARC/MA/pph