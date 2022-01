Salute: Fedriga, gesto associazione "Pier" è valore per comunità Fvg

Al Cro di Aviano abbellite con immagini della regione le sale di tomoterapia Aviano, 20 gen - "Un'eccellenza che arricchisce le proprie dotazioni grazie alla disponibilità e all'attenzione di una famiglia che, in ricordo di un proprio congiunto, ha voluto abbellire un luogo di cura con le immagini del Friuli Venezia giulia. È grazie a gesti come questi che la nostra comunità si rinsalda e riesce a superare le difficoltà che incontra giornalmente lungo il proprio cammino". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della cerimonia di inaugurazione delle opere di ammodernamento e abbellimento della sala dedicata alla Tomoterapia all'interno del centro di riferimento oncologico di Aviano, compiute dall'associazione "Pier Pura Energia d'Amore". Insieme Francesca Tosolini, direttore generale Centro di riferimento Oncologico di Aviano, Giovanni Franchin, direttore Dipartimento Alte Tecnologie della struttura oncologica, Maurizio Mascarin, responsabile Area Giovani del CRO, Cinzia Braulinese, presidente APS Pier Pura Energia d'Amore e il sindaco Ilario De Marco Zompit, il capo dell'esecutivo regionale ha dapprima compiuto un sopralluogo della zona all'interno dell'Ircss in cui vengono compiuti i trattamenti attraverso l'utilizzo della tomoterapia. Le pareti dei corridoi e della sala principale sono stati ricoperti da raffigurazioni tridimensionali ad alta definizione di paesaggi naturali della Regione Friuli Venezia Giulia ed elementi fantastici. "Un ringraziamento sentito - ha detto Fedriga - va rivolto alla famiglia di Pier che con la propria attenzione e sensibilità ha dato suggerimenti utili al Cro per rendere ancora più accogliente e confortevole un centro di ricerca e cura che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale. Questa associazione, che ha sofferto la perdita di un proprio caro, da quel dolore ha trovato la forza per mettersi a disposizione di altre famiglie e di altri bambini che vivono una situazione difficile dal punto di vista oncologico dando vita ad una iniziativa che cerca di migliorare gli ambienti di cura durante i trattamenti. L'auspicio - ha aggiunto il governatore - è che progetti come quelli messi in pratica qui ad Aviano possano trovare spazio e supporto anche in altre realtà regionali; esse infatti sono la rappresentazione di come una collettività si rispecchi nelle proprie istituzioni trovando la forza per camminare insieme al fine di superare le difficoltà che si trova di fronte". L'intervento è stato donato dall'associazione nata in memoria di Pier Della Pietra, giovanissimo paziente del CRO scomparso nel 2015. Le immagini che caratterizzano da oggi la tomoterapia del CRO sono state donate da fotografi professionisti e la scelta è stata condivisa con il personale delle radioterapie, tenendo presente che i trattamenti sono frequentati sia da adulti che da bambini. Lo scopo non è stato soltanto quello di abbellire l'ambiente sanitario con i panorami del Friuli Venezia Giulia, come il lago dei 3 comuni di Trasaghis, luogo di origine di Pier, ma anche sostenere il percorso emotivo del paziente facendolo sentire immerso nella natura. ARC/AL/gg