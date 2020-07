Salute: Regione, convenzione condivisa con ass. donatori sangue

Palmanova (Ud), 27 lug - L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è orientato a trovare soluzioni condivise per non arrecare danno al sistema della donazione che rappresenta un esempio e un orgoglio per il territorio.È la sintesi del messaggio trasmesso dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia alla delegazione delle associazioni dei donatori di sangue (Afds provincia di Udine, Afds provincia di Pordenone, Ads provincia di Trieste e Avis) che ha incontrato oggi nella sede operativa della Protezione Civile a Palmanova.Le associazioni hanno manifestato preoccupazione per la proposta di sottoscrizione di una nuova convenzione e hanno chiesto di prorogare quella in essere tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue anche in attesa della riforma del Terzo settore e dell'evoluzione verso il registro unico previsto a livello nazionale.Il vicegovernatore ha espresso ai rappresentanti dei sodalizi come le novità devono migliorare l'esistente e non mettere a repentaglio un patrimonio consolidato negli anni; per questo motivo si è detto pronto a farsi carico ad affrontare con la direzione sanitaria i contenuti della convezione. L'esponente della Giunta regionale ha evidenziato altresì la necessità di valutare l'inserimento di elementi di novità se questi garantiscono la prosecuzione delle preziose attività del volontariato che va difeso senza indugi.Il vicegovernatore ha voluto confermare il proprio impegno a trovare la corretta applicazione delle norme garantendo nel contempo, alle associazioni, la tranquillità di lavorare come hanno sempre fatto. L'obiettivo della Regione è volto a favorire il sistema della donazione, che è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia. ARC/LP/ma