Salute: Regione, Pronto soccorso integrati a rete ospedaliera

Trieste, 1 ott - La funzione dei Pronto soccorso è garantita all'interno delle rete ospedaliera dell'emergenza, in un ambito operativo in cui concorrono in maniera integrata strutture di diversa complessità, secondo il modello 'hub and spoke'. Nello specifico, le strutture ospedaliere di Palmanova, Latisana, Gorizia, Monfalcone, San Daniele del Friuli e Tolmezzo sono dotate singolarmente di Pronto soccorso.Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute in sede di Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata sul tema dell'organizzazione dei reparti e delle funzioni a supporto dei Pronto soccorso.In questo ambito, come ha spiegato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, la Regione fa riferimento a un decreto statale del 2015 relativo alla definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera.Come ha sottolineato l'esponente della Giunta l'Ospedale sede di Pronto soccorso è la struttura organizzativa deputata a effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al Dipartimento di Emergenza e Accettazione con livello superiore di cura, in continuità di assistenza secondo specifici protocolli organizzativo-assistenziali mirati alla gestione delle diverse patologie. ARC/GG/ma