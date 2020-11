Salute: Riccardi, a breve proroga accordo quadro con farmacie

Palmanova, 12 nov - "A breve approveremo una delibera per prorogare la scadenza dell'accordo quadro con le farmacie, per mettere al sicuro questo capillare presidio del servizio sanitario sul territorio il cui ruolo è fondamentale nella promozione della salute".Così il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nell'odierna videoconferenza con i rappresentanti di Federfarma dove sono stati trattati i temi legati alla vaccinazione antinfluenzale e all'accordo quadro in scadenza a dicembre.I rappresentanti di Trieste, Gorizia e Pordenone, con il presidente di Federfarma Fvg e di Udine Luca Degrassi, hanno ribadito la propria disponibilità a supportare la vaccinazione antinfluenzale. La decisione di destinare quota dei vaccini ai soggetti non a rischio è comunque rimandata fino a quando non sarà valutato l'esito della campagna antinfluenzale con i medici di medicina generale, la cui priorità resta la protezione della popolazione più fragile.Riccardi ha rimarcato la fondamentale presenza dei presidi sanitari nei servizi di prossimità e ha aggiornato la riunione a fine mese anche per approfondire i temi legati all'informatizzazione. ARC/LP/al