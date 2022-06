Salute: Riccardi, accordi sindacali sanità per 23 mln euro

Un mln di euro per professionisti pronto soccorso e medicina d'urgenza Palmanova, 29 giu - "Positivo e costruttivo il percorso di incontri con le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità e comparto sanità del Friuli Venezia Giulia che oggi si è chiuso con l'accordo sul documento a carico di tutte le parti. La Regione mette a disposizione oltre 16 milioni di euro per il comparto e circa 7 milioni per la dirigenza sanitaria per l'esercizio 2022; parte delle risorse, pari a circa un milione di euro, sono destinate alla valorizzazione dei professionisti che operano nei servizi di pronto soccorso e medicina d'urgenza". Ne ha dato notizia il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questo pomeriggio ha incontrato le organizzazioni sindacali della dirigenza area sanità e comparto sanità della nostra regione. Il confronto, che aveva come oggetto la trattativa sull'attribuzione delle risorse regionali aggiuntive regionali per l'esercizio 2022, si è tenuto nella sala ottagonale della sede della Protezione civile di Palmanova. L'accordo col comparto è stato raggiunto con le sigle sindacali di Fp-Cisl Uil-Fpl Cgil-Fp e Fials. "In continuità con gli accordi sulle risorse regionali aggiuntive degli anni 2020 e 2021, le parti hanno concordato che, per una parte del 2022, vista l'imprevedibilità dell'andamento pandemico, tali risorse possano essere utilizzate a livello regionale per valorizzare l'impegno diretto alla gestione sanitaria dell'infezione da Covid-19 da parte del personale direttamente impegnato in questo ambito, compresa la campagna vaccinale, secondo le indicazioni che saranno fornite a livello nazionale" ha spiegato Riccardi. "Le risorse regionali oggetto dell'accordo saranno poi finalizzate all'incentivazione di ulteriori obiettivi diretti al raggiungimento dei livelli adeguati di erogazione dei servizi, saranno utilizzate per soddisfare i livelli essenziali di assistenza, per garantire la continuità nei servizi e delle attività collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per lo sviluppo e la revisione di reti cliniche e percorsi diagnostici e terapeutici, anche interaziendali" ha concluso il vicegovernatore. ARC/PT/ma