Sanità: Riccardi, individuati percorsi aumento personale Ps Latisana

Importanti azioni saranno messe in atto da subito, attivando specifici tavoli



Trieste, 30 mar - "Abbiamo individuato percorsi di reclutamento del personale infermieristico e, tramite l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, abbiamo proposto concrete azioni per migliorare le condizioni in cui opera nel Pronto soccorso di Latisana. È stato attivato, poi, un percorso di ascolto per identificare le strade da calcare per un miglioramento sotto il profilo organizzativo, di concerto con tutti gli operatori sanitari".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione presentata in Consiglio regionale.



"Sono stati organizzati numerosi incontri tra la direzione strategica e il personale infermieristico e medico, in momenti successivi - ha dettagliato Riccardi -; sono stati coinvolti direttamente i rappresentanti sindacali, il sindacato Nursind, personale, infermieri e operatori del pronto soccorso e del presidio ospedaliero di Latisana. A metà marzo si è tenuto l'audit con il personale infermieristico della Struttura operativa complessa Pronto soccorso e medicina d'urgenza".



"Una ventina di infermieri hanno preso parte a un momento di ascolto nel quale sono stati invitati a illustrare le loro problematiche - ha spiegato il vicegovernatore con delega alla Salute -. A fronte delle esigenze che hanno manifestato, abbiamo condiviso diverse azioni di miglioramento: la definizione, ad esempio, di un modello organizzativo efficace, con l'adozione di percorsi predefiniti; poi l'individuazione di strategie che hanno l'obiettivo di migliorare i rapporti interpersonali, potenziando pure l'aspetto della comunicazione. Tutte queste importanti azioni saranno messe in atto da subito, attivando specifici tavoli". ARC/PT/ma