Scuola: intitolato a Giulia Buttazzoni laboratorio Its Deledda Fabiani

Trieste, 26 mag - L'intitolazione degli istituti scolastici a figure che hanno segnato la vita della comunità, come eroi e rappresentanti della società civile che hanno dato lustro al Paese, serve a perpetrarne la memoria. È quindi un gesto bellissimo dedicare un'aula di una scuola una ragazza che ha subito un destino crudele, sia per lei sia per chi le ha voluto bene, ma che ha lasciato un ricordo indelebile e tracciato un percorso che potrà essere percorso negli anni da tanti ragazzi. Di certo questo gesto non potrà colmare il dolore per la perdita di una figlia, ma aiuterà a lenirlo.



È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dall'assessore regionale a Istruzione, formazione e ricerca in occasione dell'intitolazione a Giulia Buttazzoni del nuovo laboratorio di microbiologia dell''Istituto tecnico Deledda-Fabiani di Trieste. La struttura è stata realizzata grazie al contributo economico della famiglia di Giulia, allieva quindicenne dell'istituto che perse la vita nel 2016 in seguito a un incidente stradale proprio mentre si stava recando a scuola, e della Fondazione CrTrieste e il supporto dell'Ufficio scolastico regionale e di tutte le istituzioni dal Comune di Trieste, all'Ente di decentramento regionale, alla Regione.



La struttura è stata dotata di attrezzature altamente tecnologiche, come cappe aspiranti, incubatori e microscopi, che consentiranno l'innalzamento del livello delle sperimentazioni che potranno essere compiute, in totale sicurezza, dagli alunni dell'istituto triestino.



L'esponente della Giunta, dopo aver ringraziato la famiglia di Giulia ed elogiato la direzione della scuola e tutti i partner del progetto per il sostegno ad esso assicurato, ha sottolineato l'importanza della fattiva collaborazione venutasi a creare tra soggetti pubblici e privati, che ha consentito l'allestimento all'Istituto Deledda Fabiani anche del laboratorio integrato per le prove dei materiali, anch'esso inaugurato questa mattina. ARC/MA/pph