Serv. informativi: Callari, ok Comuneinpiazza Gradisca entro brand Fvg

Gradisca d'Isonzo, 9 giu - "Le località del Friuli Venezia Giulia hanno molto e di pregio da offrire: in questa chiave l'attivazione di portali e app raccordate da Insiel per la parte informatica e da PromoTurismoFVG per quella organizzativa confermano che il turismo e l'ambiente stanno diventando non più una risorsa tra le altre bensì uno dei vettori guida per lo sviluppo regionale". Sono le valutazioni dell'assessore regionale al Patrimonio e ai Servizi Sebastiano Callari portate nella sala consiliare del Comune di Gradisca d'Isonzo dove è stata illustrato alla presenza del sindaco Linda Tomasinsig il progetto digitale 'Comune in piazza', portale collegato con una app e con una card che promuove il cashback su base locale. Lo strumento, che consta del portale Comuneinpiazza.it e dell'app georeferenziata CipApp, punta a stimolare le attività commerciali di vicinato accompagnandole nella transizione digitale in coordinamento con le pubbliche amministrazioni. "Gradisca, che è uno dei borghi più belli d'Italia - ha rilevato Callari -, ha tutti i titoli per inserirsi da protagonista nella Capitale europea del 2025, con il suo patrimonio storico-culturale, le sue bellezze e soprattutto con le sue eccellenze enogastronomiche. In questo orizzonte così promettente tutte le innovazioni che vengono proposte a livello locale, inserite in un gioco di squadra coordinato all'insegna del brand 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', mi trovano d'accordo", ha concluso l'assessore regionale. ARC/PPH/gg