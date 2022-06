Sicurezza: Regione, proteggere anziani da reati informatici

Trieste, 9 giu - Nel territorio del Friuli Venezia Giulia gli indicatori registrano un calo di tutti i reati, con l'unica eccezione di quelli informatici, che invece risultano essere in costante ascesa. In relazione a ciò, e in considerazione del fatto che con la pandemia anche un significativo numero di anziani si è avvicinato all'uso della tecnologia digitale per comunicare o per accedere ai servizi, va alzata lo soglia di attenzione da parte delle istituzioni per proteggere in particolar modo questa categoria di persone da truffe e violazioni, di fronte alle quali chi è più avanti con l'età è più indifeso rispetto alle nuove generazioni.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore regionale alle Autonomie locali e alla sicurezza nel corso della presentazione, organizzata dall'associazione 50&più e da Confcommercio, del libro "Ipotesi per il futuro degli anziani, tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali" curato dal presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli e da Marco Trabucchi, presidente dell'associazione italiana Psicogeriatria.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, è stato il periodo di lockdown a determinare l'esplosione del commercio online che ha però negativamente inciso sul tessuto economico delle città. Di grande prospettiva invece l'utilizzo della telemedicina, che da qui a pochi anni consentirà al medico di seguire il decorso clinico dei pazienti e di visitarli senza che questi ultimi debbano essere costretti a spostarsi.Ma un altro cambiamento è intervenuto a seguito dell'emergenza Covid: nella fattispecie in termini di relazioni sociali. Come ha sottolineato l'assessore, infatti, sono stati i video collegamenti a distanza lo strumento che ha consentito di mantenere il contatto visivo ed emozionale tra nonni, figli e nipoti in uno scenario che ha segnato, tecnologicamente e non solo, l'avvento di una nuova epoca. ARC/GG/ma