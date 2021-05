Sicurezza: Roberti, complimenti per aver sgominato banda delle ruspe

Trieste, 12 mag - Soddisfazione per l'operazione di polizia che ha sgominato la banda di rumeni responsabile di assalti con le ruspe in aree di servizio del Nord Italia è stata espressa dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"Rivolgo i miei più vivi complimenti - così Roberti - alla Polizia di Stato e alla cooperazione investigativa internazionale per aver neutralizzato un gruppo criminale autore di iniziative devastanti. I danni comportati da questa particolare strategia delinquenziale e i rischi enormi per l'incolumità delle persone sono evidenti. L'operazione di polizia condotta dalla Squadra mobile di Pordenone e coordinata dalla locale Magistratura - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza - è un segnale perentorio per chi immaginasse di trasformare impunemente il nostro territorio in una zona di scorribande". ARC/PPH