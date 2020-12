Sicurezza: Roberti, fotocamere automatiche per operazioni polizia

Udine, 28 dic - "Ancora una volta l'amministrazione regionale si mostra attenta alle esigenze della nostra polizia locale e di frontiera, impegnata nei controlli ai confini per il contrasto all'immigrazione lungo la rotta balcanica. Con risorse pubbliche messe a disposizione per l'anno prossimo sarà possibile dotare i corpi di polizia di fotocamere automatiche, che saranno d'ausilio alle operazioni di sicurezza del territorio".Queste le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel commentare l'emendamento della Giunta regionale alla Legge di stabilità, approvato dall'Aula nel corso della discussione della manovra di bilancio.La norma consente all'Amministrazione regionale di acquistare fotocamere con sensore ad attivazione automatica al fine di dotare di adeguato supporto tecnologico, su richiesta, i corpi della polizia locale, le Prefetture e gli uffici di polizia di frontiera della regione. Per questa finalità sono stati messi a disposizione 50mila euro per il 2021. Le domande dovranno essere presentate al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della rispettiva Direzione centrale. ARC/SSA/gg