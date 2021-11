Sociale: Fedriga, valori Ute importanti per mantenere unita comunità

Udine, 12 nov - "Il ruolo sociale svolto dall'Università della terza età incarna perfettamente i valori che ci consentiranno di uscire dal difficile momento che stiamo attraversando, ovvero il senso di comunità e la difesa reciproca". È questo il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la celebrazione dei 40 anni di fondazione dell'Università della terza età di Udine, evidenziando che "tutti coloro che hanno aderito al sodalizio si sono messi in qualche modo a disposizione degli altri, capendo che avere una comunità sana e attiva è un valore aggiunto per l'intero Friuli Venezia Giulia". Fedriga ha quindi elogiato le molteplici iniziative organizzate giornalmente dall'Università della terza età e, ricordando lo stanziamento da 100mila euro ad essa destinato, ha confermato che la Regione continuerà ad essere al suo fianco per sostenerne lo sviluppo. Toccando il tema dei vaccini il governatore ha sottolineato che "purtroppo la propensione all'irrazionalità di una piccola minoranza rischia di mettere a repentaglio quanto abbiamo faticosamente conquistato nella lotta al Covid-19. Oggi non ci possiamo più permettere di bloccare l'attività ospedaliera e l'attività di screening perché tutto il personale è impegnato nella lotta al coronavirus. La politica non deve quindi cercare un effimero consenso ma lavorare con i cittadini per promuovere l'unica soluzione a questa situazione: il vaccino". Il governatore ha rimarcato che "non bisogna criminalizzare chi è indeciso sul vaccino o è caduto nella rete delle falsità raccontate su di esso, bensì rassicurarlo con la forza della chiarezza e della ragione e aiutarlo a compiere la scelta giusta per sé stesso e l'intera comunità. È necessario invece combattere chi diffonde notizie false mettendo a rischio la salute di tutti, rendendo ancora più dura la battaglia per sconfiggere il virus". ARC/MA/gg