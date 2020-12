Sociale: Riccardi, pubblicato bando per servizio civile

Riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni Trieste, 24 dic - E' stato pubblicato il bando per 460 posti in Friuli Venezia Giulia destinati al servizio civile e riservati a giovani italiani, dell'Unione Europea e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un'età compresa fra i 18 e i 28 anni.Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Cooperazione sociale e terzo settore, Riccardo Riccardi.Come ha spiegato lo stesso Riccardi si tratta di un'opportunità importante per i giovani di mettersi al servizio della comunità in diversi ambiti, quali: l'assistenza alla promozione culturale, la protezione civile, l'animazione, la protezione ambientale e la promozione sportiva.Il vicegovernatore ha anche ricordato che il servizio civile universale prevede un impegno di 12 mesi per 25 ore settimanali in associazioni, enti del privato sociale ed in alcuni enti pubblici territoriali ed aziende sanitarie. Sul piano retributivo al volontario viene riconosciuto un assegno mensile di 439,50 euro.Per quel che riguarda la suddivisione dei posti disponibili nelle aree delle ex province, la distribuzione è la seguente: 164 a Trieste, 200 a Udine, 64 a Pordenone e 32 a Gorizia.Le domande vanno presentate entro le ore 14 dell'8 febbraio esclusivamente online attraverso SPID - "Sistema Pubblico d'Identità Digitale" tramite piattaforma raggiungibile da pc fisso, tablet e smartphone, a cui si potrà accedere dall'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.itI progetti disponibili in Friuli Venezia Giulia e tutte le informazioni per presentare la domanda si possono consultare sul sito www.infoserviziocivile.it, oltre che sul sito www.serviziocivile.gov.it . ARC/GG