Solidarietà: Roberti, importante impegno giovani per il prossimo

Intervento dell'assessore a evento a favore dei malati oncologici Trieste, 30 mag - "Senza retorica devo dire che riempie il cuore vedere dei giovani che scelgono di mettersi a disposizione a favore di chi sta attraversando un momento di difficoltà sul piano della salute, perché va sottolineato che non esiste solo il Covid e che ci sono anche altre patologie da curare senza lasciare indietro nessuno". Lo ha detto oggi a Monfalcone l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel corso dell'evento "Una gioia per capello", durante il quale un gruppo di parrucchiere professioniste si sono messe a disposizione nel tagliare i capelli ai dei giovani volontari per la realizzazione di parrucche destinate ai malati oncologici. Nell'occasione Roberti ha ricordato che recentemente il Consiglio regionale ha stanziato delle risorse per l'acquisto di parrucche a favore di chi porta le conseguenze dell'invasività di certe terapie, mentre la Giunta ha da poco deliberato in merito al riparto di quelle stesse risorse affinché siano erogate il prima possibile. "In tutto questo - ha concluso Roberti - è di estrema importanza che a fianco dell'Amministrazione ci siano dei giovani così desiderosi di fare del bene, perché questo ci dà la conferma che stiamo andando sulla strada giusta". ARC/GG