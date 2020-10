Sport: Gibelli, fare definitiva chiarezza sul caso Pantani

Piancavallo, 17 ott - Fare chiarezza sulla tragica scomparsa di Marco Pantani, il 'Pirata' che proprio al Piancavallo, il 30 maggio del 1998, staccando tutti volò fino al traguardo, vincendo un Giro d'Italia che assieme a lui rimase nella leggenda dello sport. Fare chiarezza sull'epilogo di una brillante ma troppo breve carriera sportiva, per restituire interamente al campione romagnolo la sua dignità. Lo ha chiesto l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, intervenuta ad Aviano in rappresentanza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia per l'intitolazione della Strada del Piancavallo all'indimenticato campione romagnolo. "La Salita Pantani - ha detto Gibelli - è un omaggio dovuto che le istituzioni rivolgono oggi, a ventidue anni di distanza dall'impresa, a un atleta che tuttora è il simbolo della tenacia, della caparbietà, di come la forza di volontà e la determinazione possano permettere di affrontare e superare anche i momenti più crudi e difficili. Anche per ciò che Marco Pantani è stato gli si deve giustizia, perché se la aspettano la sua mamma con la famiglia e le centinaia di migliaia di tifosi che ancora lo ricordano: perché è giusto e perché solo riavendo la sua dignità potrà avere pace lui e noi potremo essere un po' più liberi". "Un omaggio - ha aggiunto l'assessore - quello odierno, rivolto non a caso alla vigilia della tappa che porterà i girini dalla base delle Frecce tricolori di Rivolto fino alla cima del Piancavallo, a ricordarci come lo sport, oltre a offrire esempi di valori indelebili e di modelli vincenti da perseguire e imitare, riesca a coniugare in modo naturale l'esplorazione, la conoscenza, la promozione delle numerose attrattive e ricchezze che il territorio del Friuli Venezia Giulia sa offrire, anche con l'attività motoria, agonistica come quella amatoriale". "Oltre alla bellezza e alla ricchezza del nostro territorio - ha aggiunto l'assessore - offriremo infatti alla platea televisiva di milioni di persone che nel mondo seguono il 103mo Giro d'Italia davanti ai teleschermi, anche l'immagine del nostro grande campione che proprio scalando questo tratto in salita vinse la tappa del Giro. Il Giro ciclistico d'Italia - ha ricordato - ancora una volta interessa in modo importante il Friuli Venezia Giulia e ci porge l'immagine di un percorso esemplare, che ha consentito a questa regione di preservarsi dalla pandemia, ed è in grado di riproporre in breve - ha concluso Gibelli -, in accordo con gli organizzatori, anche le grandi manifestazioni rinviate dal 'lockdown' che avevano rischiato di saltare". Oggi, alla base della strada di 15 km che da Aviano porta alla località turistica montana del Piancavallo ora dedicata a Marco Pantani, è stato installato un grande pannello che ritrae il campione: ha addosso la maglia rosa che nel 1998 porterà fino al termine della Corsa, a Milano. Successivamente, l'assessore, assieme al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e ad altre autorità regionali e locali, ha partecipato a un altro momento commemorativo in piazzale Della Puppa, al Piancavallo, dove, dal 2011 è presente un cippo che ricorda l'impresa del 'Pirata', rimasta nella storia dello sport. ARC/CM/ep