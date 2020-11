Sport: Gibelli, finanziare per il 2021 tutte le linee contributive

Udine, 10 nov - Finanziare per il 2021 tutte le linee contributive previste dalla normativa regionale a favore di sport e cultura e mantenere pazienza e tenacia per pianificare il futuro, malgrado l'incertezza del contesto pandemico, perché i settori sportivo e culturale sono fondamentali per la nostra comunità e la Regione è al loro fianco in questo momento difficile.



E' il segnale di fiducia lanciato dall'assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli, nel corso dell'odierno infoday informativo in cui è stata illustrata la modalità di presentazione delle domande di contributo per le manifestazioni sportive così come previsto dal Testo unico in materia di sport che disciplina, all'articolo 11, gli interventi a favore delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali nel territorio del Friuli Venezia Giulia.



"Un segnale di fiducia in un momento in cui dobbiamo armarci di pazienza e tenacia per affrontare questa profonda fase di incertezza legata alla pandemia - ha sottolineato Gibelli -. Dobbiamo comunque continuare a tenere a mente la nostra direzione che vede lo sport e la cultura come aspetti fondamentali della vita delle persone. Lavoriamo in quest'ottica affinché non vengano meno le prospettive per questi settori rilevanti".



Durante la videoconferenza organizzata dalla direzione regionale alla Cultura e Sport si è ricordata la possibilità, contenuta nella legge regionale 10/2020 misure urgenti in materia di cultura e sport, di utilizzare i contributi 2019-2020 per le manifestazioni che, a causa della pandemia, non sono state realizzate. Per l'annualità 2019 c'è tempo fino al 30 aprile 2021 e per le altre fino al 30 aprile 2022. E' stato ricordato, inoltre, lo stanziamento di un importo straordinario per la sanificazione nelle palestre ad uso scolastico a favore delle associazioni che svolgono le attività in quelle strutture. "Si tratta di 4milioni di euro stanziati con l'assestamento di luglio - ha detto Gibelli - che verranno trasferiti alle Federazioni tramite il Coni".



L'infoday proposto oggi è stato un momento di incontro tra mondo sportivo e Servizio regionale allo Sport per fornire informazioni concrete sulle modalità per accedere ai contributi per le manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali anche a carattere transfrontaliero che si realizzano in Friuli Venezia Giulia e che si svolgeranno dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2022.



Destinatari degli interventi sono le associazioni e le società sportive senza finalità di lucro, i comitati regionali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il Comitato regionale del Coni, le articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, i comitati organizzatori locali formalmente costituiti.



L'incontro informativo ha avuto lo scopo di illustrare le caratteristiche degli interventi e fornire indicazioni utili per la corretta presentazione delle relative domande di contributo. Come è stato evidenziato, la misura massima del contributo non può essere superiore al 100% della spesa ammissibile, all'importo del contributo richiesto nella domanda e a euro 50.000,00 e dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili e dal punteggio assegnato alla manifestazione. Fra le tipologie delle spese ammissibili, rientrano i costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento in strutture ricettive non di lusso per atleti, tecnici, arbitri, giudici di gara, collaboratori, affitto di impianti sportivi, noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature, spese per la comunicazione, per l'assistenza sanitaria e per le coperture assicurative.



Le domande dovranno essere presentate mediante l'accesso al sistema informatico "Istanze on line" entro le 12 del 30 novembre prossimo. ARC/LP/ep