Stabilità: Zilli, manovra preliminare parte da 4,58 miliardi

Cifre in crescita grazie a revisione dei patti finanziari Udine, 8 nov - "La finanziaria 2022 parte da un quadro preliminare di 4,584 miliardi di euro con poste superiori a quelle di partenza dell'anno scorso, grazie anche ad una maggiore disponibilità di risorse riconducibile alla recente revisione dei patti finanziari con lo Stato. Un quadro generale di avvio della manovra che possiamo collocare in una cornice di cauto ottimismo". È quanto ha riferito l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della seduta straordinaria della Giunta regionale che ha preso in esame lo schema preliminare della Legge di Stabilità. Oltre la metà delle risorse va alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità (2.750 milioni di euro), seguono la Direzione centrale Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Politiche sull'immigrazione (761 mln, di cui 500 alle Autonomie locali), la Direzione centrale Infrastrutture e territorio (384 mln, di cui 198 ai trasporti), la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia (155 mln). Stessa cifra di partenza per la Direzione centrale patrimonio e la Direzione centrale Attività produttive e turismo (102 mln a ciascuna). A nove cifre anche l'assegnazione alla Direzione centrale Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (100 mln). Sotto i cento milioni di euro si trovano le poste assegnate a Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali, ittiche (77 mln), Direzione centrale Cultura e Sport (52 mln), Direzione centrale Finanze (50 mln) e Protezione civile regionale (14 mln). Il disegno di legge finanziario è stato approvato in via preliminare e sarà portato all'attenzione del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta di mercoledì. "L'iter di approvazione della Legge di Stabilità inizia con l'evidenza di una manovra che pone particolare attenzione alla famiglia, al lavoro, alle attività produttive, alle autonomie locali e alle leve su cui fondare lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia, oltre ovviamente all'impegno per la sanità" ha commentato Zilli. ARC/SSA/al