Tempesta Vaia: Riccardi, cantieri volano economico per imprese Fvg

Palmanova, 8 mar - "L'operazione su Vaia con le risorse ottenute, i cantieri avviati e gli investimenti sui prossimi lavori rappresenta un volano economico per la piccola e media impresa, un'ulteriore iniezione di liquidità nel sistema economico regionale".



Lo ha indicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile regionale, Riccardo Riccardi, nell'incontro in videoconferenza con la presidente di Ance Udine, l'associazione nazionale delle costruzioni edili, Angela Martina assieme alla presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.



Riccardi ha informato, assieme al direttore generale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Amedeo Aristei, sui 198 lavori di quest'anno che vedono coinvolti 62 comuni, 5 direzioni regionali centrali e 6 soggetti attuatori. L'iter prevede entro il 31 luglio la consegna del progetto da parte dei soggetti ausiliari per raccogliere le autorizzazioni e procedere all'approvazione. Una volta che i progetti sono approvati vengono inviati gli inviti alle imprese che hanno la specializzazione per lavori di messa in sicurezza previsti dal piano.



Nell'ambito dei cantieri Vaia, il ricorso a imprese regionali è stato ampio: 658 lavori nel 2019 sui quali hanno ruotato 253 imprese per un totale di 166 milioni di euro, nel 2020 sono stati 221 i lavori effettuati e 131 le imprese della regione coinvolte. Per ogni impresa, è stato spiegato, non vi è stato alcun caso con doppio incarico assegnato ad un'azienda nello stesso Comune. Se ci sono stati più affidamenti sono stati comunque assegnati da responsabili unici del procedimento (Rup) diversi.



Nel corso della riunione è stato illustrato come, per utilizzare le risorse nazionali ed evitare che vadano sprecate, è necessario che l'iter di aggiudicazione si concluda, con la stipula del contratto, entro settembre. Per l'attuazione degli interventi verrà quindi adottato lo stesso modello organizzativo utilizzato finora: la struttura commissariale delegherà al Comune l'incarico di responsabile unico del procedimento per avviare l'opera, ma si occuperà direttamente dei pagamenti e dei pareri sull'opera mediante la conferenza dei servizi.



Nel sottolineare l'impegno dell'Amministrazione regionale a porre in essere tutti gli sforzi, nel rispetto delle regole vigenti, affinché i lavori possano aver ricadute sul sistema imprenditoriale e professionale del territorio, Riccardi ha affrontato anche il tema della semplificazione della burocrazia e la necessità di attivare percorsi formativi per sviluppare specifiche competenze legate alla gestione delle procedure. ARC/LP/ma