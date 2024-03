Terremoto: Riccardi, nessun ferito e ricognizione danni in corso

Trieste, 28 mar - "Questa mattina abbiamo riunito l'unità di crisi con i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dallo sciame sismico registrato ieri sera. Abbiamo già verificato che non ci sono feriti. È tuttora in corso invece la valutazione dei danni alle strutture e alle infrastrutture. Al momento non abbiamo rilevato situazioni importanti".Lo afferma l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi."Una squadra di tecnici della Protezione civile sta effettuando un'attenta e puntuale ricognizione sui territori interessati dal terremoto. In caso di necessità - sottolinea Riccardi - ci ritroveremo nel pomeriggio per capire quali potrebbero essere gli interventi da realizzare con urgenza"."I sindaci, nel confermare che si è trattato di un evento che ha destato molta preoccupazione e paura nella cittadinanza, hanno manifestato gratitudine - conclude l'assessore - per la vicinanza dimostrata immediatamente dalla Regione".Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma avvenuto ieri alle 22:19 ha avuto una magnitudo di 4.7, l'ipocentro a 10 chilometri di profondità e l'epicentro a 5 chilometri dai Comuni di Socchieve (Udine) e di Tramonti di Sopra (Pordenone). ARC/TOF/ma