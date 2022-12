Territorio: Scoccimarro, positivi rapporti con Stato d'Israele

Ieri l'incontro con l'ex ambasciatore, Dror Eydar. Trieste, 9 dic - L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, ha incontrato ieri, a Trieste, l'ex ambasciatore di Israele in Italia fino ad agosto scorso, Dror Eydar, in occasione della presentazione del libro "All'arco di Tito. Un ambasciatore d'Israele nel Belpaese" che raccoglie le riflessioni dell'ambasciatore durante il mandato 2019-2022. Nel portare i saluti dell'Amministrazione regionale, Scoccimarro ha evidenziato gli ottimi rapporti della Regione con lo Stato d'Israele. "Rapporti positivi che hanno dato vita a molte collaborazioni, fra cui nuove iniziative anche nel campo dell'efficentamento idrico - ha specificato Scoccimarro - fra cui il progetto, finanziato nell'ultimo assestamento di bilancio, per uno studio di fattibilità di un desalinizzatore, idea nata da una proposta di Eydar". Scoccimarro ha ribadito la vicinanza della Regione allo Stato d'Israele evidenziandone la rilevanza come "presidio indispensabile per la difesa della democrazia nel Medio Oriente" e il legame profondo con la Comunità ebraica di Trieste pilastro importante dello sviluppo della città. L'esponente della Giunta Fedriga ha infine fatto visita, con l'ex ambasciatore, al rabbino di Trieste Paul Alexander Meloni. ARC/LP/gg