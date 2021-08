Tratta migranti: Roberti, subito riammissioni in Slovenia e tecno-muro

Trieste, 13 ago - "Vanno ripristinate subito le riammissioni in Slovenia per fermare la tratta di esseri umani e la montagna di soldi che arride alle organizzazioni criminali".



È l'appello rivolto dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla notizia dell'arresto, avvenuto ieri ma comunicato oggi, di quattro passeur nel territorio del Comune di Muggia che viaggiavano con dieci migranti stipati a bordo di una vettura.



"Occorre intervenire subito - ha detto Roberti -. Per questo rinnoviamo la disponibilità al ministero dell'Interno di dotare di un vero e proprio muro tecnologico il nostro confine pur di fermare queste invasioni organizzate da criminali privi di qualsiasi briciolo di umanità". ARC/PPH/ma