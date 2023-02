Turismo: Bini, La da Gjgjote a Gonars riconosciuto attività storica

Udine, 3 feb - "L'enogastronomia è il primo motivo di scelta di una destinazione turistica e un fattore di attrazione del territorio che contribuisce a definirne l'identità. La da Gjgjote a Gonars è un esercizio pubblico che da decenni contribuisce a far conoscere i prodotti locali e a rendere riconoscibile la tradizione enogastronomica friulana anche al di fuori dei confini regionali".



Sono le parole con cui l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha commentato l'attribuzione del titolo di "attività storica" al "Bar trattoria la da Gjgjote" sito in via Roma 75, nel centro storico del comune di Gonars. L'esercizio è attivo dal 1961 e si è fatto conoscere in tutto il territorio regionale ed oltre soprattutto per l'offerta di carne alla brace e di vini di produzione locale.



Il riconoscimento, come prevede la normativa regionale, fa seguito all'istruttoria e alla richiesta formulate dal Comune di Gonars che ha attestato anche la collaborazione del locale alle iniziative che contribuiscono alla messa in rete dell'offerta turistica regionale.



La normativa regionale prevede la classificazione come "attività storica" dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che risultino essere in funzione da almeno sessanta anni, la cui attività e merceologia offerte siano specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.



"La Regione - ha specificato Bini - salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale, tradizionale, regionale o locale. Per queste ragioni, La da Gjgjote è quindi ora autorizzato ad utilizzare la denominazione di 'attività storica del Friuli Venezia Giulia'". ARC/SSA/pph