Turismo: Regione a fianco Comuni per rendere più attrattiva Aprilia

Aprilia Marittima, 28 mag - Piena collaborazione dalla Regione per consentire che la pubblica amministrazione renda attrattivo il territorio per gli investitori privati, volano per una stagione di pieno rilancio economico e turistico per Aprilia Marittima. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Autonomie locali inaugurando la stagione turistica di Aprilia Marittima, località che dispone di 2.700 posti barca suddivisi tra il Comune di Latisana e quello di Marano Lagunare e in cui operano un centinaio di operatori di servizi nautici, immobiliari, esercenti e commercianti. Per parte sua la Regione continuerà - è stata la promessa dell'esponente della Giunta alla viglia dell'assestamento di bilancio - a garantire risorse perché gli enti locali attuino interventi propedeutici a creare un ambiente attrattivo per gli investimenti degli operatori privati. La località nel comune di Latisana è meta prevalentemente di utenti austriaci e tedeschi, ma quest'anno l'Amministrazione comunale ha tenuto a sottolineare come, oltre all'attenzione a turisti italiani e stranieri, sarà particolarmente importante anche quella nei confronti di ospiti latisanesi e friulani. Per la prima volta all'entrata di Aprilia è stata issata, non a caso, la bandiera del Comune. Oltre alla promozione della darsena e dei suoi servizi l'Amministrazione comunale ha distribuito quest'anno materiale promozionale delle mete turistiche di tutta la regione e ha offerto prodotti enogastronomici del territorio. ARC/EP/ma