Turismo: Roberti, con Costa Luminosa riprende economia Trieste e Fvg

Trieste, 16 mag - "La ripresa dell'attività di Costa Crociere da Trieste è uno dei tanti segnali che in questi giorni contribuiscono a delineare la prospettiva di riavvio delle attività economiche ed in particolare del turismo. Trieste e i capoluoghi d'arte hanno particolarmente patito la crisi pandemica, ma stanno finalmente arrivando le prenotazioni e lentamente c'è un ritorno alla normalità anche nella proposta di eventi". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nel corso della cerimonia benaugurale che si è svolta a bordo della Costa Luminosa, la nave da crociera della flotta di Costa Crociere battente bandiera italiana in partenza oggi dal porto di Trieste con oltre cinquecento viaggiatori. È la seconda nave della compagnia a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste per la prossima estate, e la prima in assoluto a riprendere le crociere nel Mare Adriatico e in Grecia, dove giungerà con oltre mille ospiti a bordo, dopo che avrà effettuato il secondo imbarco a Bari. Come ha sottolineato l'assessore "Trieste e l'intero Friuli Venezia Giulia sono pronti ad accogliere i turisti, forti anche di una percezione di sicurezza che la nostra regione trasmette. Qui c'è un alto senso di rispetto delle regole, un'accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia che ci sta rapidamente portando a livelli da zona bianca. Speriamo davvero che oggi con Costa Luminosa si sciolgano anche gli ormeggi di una ritrovata piena libertà e di una ripresa economica per tutta la regione". "Torniamo a viaggiare insieme" è il messaggio scelto dalla compagnia per inaugurare questa stagione, caratterizzata da stringenti protocolli sanitari a cui vengono sottoposti tutti i membri dell'equipaggio e gli ospiti, con controlli che si ripetono anche nel corso del viaggio dopo ogni sosta nelle varie tappe a terra previste dall'itinerario. Costa Luminosa, in una settimana, toccherà, oltre a Trieste, Bari e quattro destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. "Vogliamo cogliere questa opportunità offerta da Costa come un segnale di buon auspicio per tutta la stagione turistica" ha rimarcato Roberti consegnando il crest della Regione Friuli Venezia Giulia nelle mani del Comandante della nave Antonio Modaffari.