Unità Italia: Scoccimarro, in tempi di guerra celebrare grande tesoro

Trieste, 17 mar - "Oggi, con una guerra in corso nel cuore dell'Europa, è ancora più importante ricordare e celebrare la nostra Unità Nazionale con i suoi simboli e valori. Oggi infatti si ricorda il grande tesoro conquistato dagli italiani che diedero la vita per il l'Italia indipendente, libera e democratica". L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha preso parte all'Alzabandiera che si è tenuta questa mattina in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, istituita da una legge dello Stato nel 2012 per celebrare la proclamazione dell'Unità d'Italia, avvenuta a Torino il 17 marzo del 1861. "Il significato delle celebrazioni odierne è la rappresentazione dei sacrifici compiuti dagli italiani in passato, ma anche negli ultimi anni (basti pensare al personale sanitario negli ultimi due anni di pandemia). Il sentimento di unità e solidarietà ha sempre contraddistinto il popolo italiano - ha sottolineato l'esponente della Giunta -. Questi sentimenti sono sempre stati la nostra forza e oggi la politica ha la responsabilità di scelte coraggiose che non solo ci facciano uscire dalle crisi pandemica, energetica e di guerra, ma pongano le basi per il futuro dei nostri figli e nipoti". "Sono lieto - ha concluso Scoccimarro - che il verde della nostra Bandiera abbia tinto anche la nostra Costituzione al cui interno, agli articoli 9 e 41, sono stati inseriti i principi fondamentali della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi". ARC/Com/pph