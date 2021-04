Vaccinazioni: Riccardi, superate le 22mila adesioni nella fascia 60-69

Siglato protocollo per includere privato accreditato in campagna vaccinale Palmanova, 9 apr - "Il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia si sta strutturando per raggiungere quanto prima la capacità di somministrazione di 10mila dosi di vaccino al giorno richiesta dal generale Figliuolo. Alle forze già messe in campo si aggiungeranno quelle delle strutture private convenzionate che, una volta operative, incrementeranno di un migliaio di dosi al giorno la capacità di inoculazione complessiva, garantendo al tempo stesso un incremento della distribuzione territoriale dei punti di somministrazione. Ora, con l'estensione della campagna vaccinale anche agli over 60 avviata questa mattina, l'auspicio è che ci venga consegnato un quantitativo di vaccini sufficiente a raggiungere e poi mantenere i livelli richiesti". Lo ha rimarcato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della firma, avvenuta nella sede della Protezione civile regionale di Palmanova, dell'accordo per il coinvolgimento nella campagna vaccinale delle Case di cura private accreditate e delle strutture private ambulatoriali. Tracciando il punto sull'adesione alla campagna vaccinale, Riccardi ha spiegato che "in base alla rilevazione delle ore 12.15 le prenotazioni nella fascia d'età 60-69 anni hanno raggiunto le 22.261 adesioni. Numeri rilevanti che confermano la fiducia delle persone nel principale strumento a nostra disposizione nella lotta al Covid-19. In merito è importante precisare che, per quanto riguarda tale fascia d'età, possono aderire alla campagna vaccinale tutti i nati a partire dal 1961". ARC/MA/ep