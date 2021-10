Ballottaggio elezioni comunali, diretta LIVE

Seggi chiusi alle 15 per il ballottaggio che decreterà il nome del nuovo sindaco di Trieste. A contendersi la poltrona di primom cittadino sono l'uscente Roberto Dipiazza – per il centrodestra – e lo sfidante Francesco Russo, per il centrosinistra. L’affluenza si attesta a poco più del 41%.

Ore a 16.09

140 sezioni scrutinate su 238, Dipiazza 52,81%, Russo 47,19%.

Ore 16.00, testa a testa tra i due candidati

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Dipiazza e Russo si attestano entrambi tra il 48 e il 52 per cento.