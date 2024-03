Sgonico, la sindaca uscente Monica Hrovatin si candida per il terzo mandato

SGONICO/ZGONIK - La sindaca uscente di Sgonico/Zgonik Monica Hrovatin, si candiderà alla carica di prima cittadina del comune carsico per il terzo mandato, in occasione delle prossime elezioni amministrative che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Lo ha annunciato la lista Skupaj - Insieme. La presentazione ufficiale della candidatura si terrà sabato 23 marzo alle 11.00 presso il Dom Briščiki, in località Borgo Grotta Gigante.