"Marciapiede transennato, di lavori nessuna traccia: aspettiamo che qualcuno si faccia male?"

Marciapiede di fianco al Brico di via Giulia transennato dal 16/07 con nastri del VVFF e transenne di Acegas per un pericolo non ben chiaro. Ma adesso con i nastri svolazzanti e transenne rotte è sicuramente più pericoloso di prima. Di lavori nemmeno traccia e non si sa chi dovrebbe intervenire. Aspettiamo che qualche pedone cada e si faccia male? Oltretutto il passaggio pedonale è strettissimo. Grazie