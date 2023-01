Il San Vito torna alla vittoria contro l'ostico Ronchi

Il San Vito Pallacanestro ritrova la vittoria dopo la sconfitta contro la capolista Kontovel. Al Palacalvola la formazione di coach Barzelatto regola il Fleet Management Ronchi con il risultato finale di 71-59.

I padroni di casa - oltre ai soliti infortunati - devono rinunciare anche a Cigliani in panchina solo per onor di firma. Buon inizio partita dei padroni di casa chiamati a reagire dopo la sconfitta di martedì. Cernivani (15) e un ritrovato Gregori (11) spingono i gialloblu sul +12 a fine primo quarto. Nel secondo periodo Jankovic (13) contribuisce ad un contro break degli ospiti (15-22) che si avvicinano pericolosamente nonostante le solite triple di Cernivani. Si va all'intervallo sul 36-31.

Nella ripresa Grimaldi (17) e un incisivo Svab riportano i ragazzi del presidente Zerial a +9 (52-43) su un coriaceo Ronchi che sfrutta qualche ruggine e incertezza dei giuliani ancora presente dopo la sconfitta contro il Kontovel. Negli ultimi dieci minuti si scatena Crotta (17+15 rimbalzi) che con 10 punti porta nuovamente un referto rosa in casa San Vito, nonostante i tentativi di rimonta di Avdic (9) e Piani. Moderatamente soddisfatto a fine gara coach Barzelatto anche per aver fatto esordire un altro under di coach Cantarello, il 2004 Luca Schiavon.